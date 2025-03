Grande école de l’IA, aivancity ouvre son campus niçois dès janvier

L’annonce de son arrivée à Nice avait été faite brièvement la semaine dernière. On en sait plus maintenant. Des précisions sur l’implantation d’aivancity, la grande école de l’IA et de la Data, ont été données hier jeudi par Tawhid Chtioui, son président fondateur, lors d’une présentation programmée au Hub de l’Innovation niçois en présence de Christian Estrosi, président de la Métropole. Une arrivée qui se fera rapidement car aivancity accueillera dès janvier 2025, soit dans un peu plus de trois mois à peine, sa 1re promotion d’étudiants sur le territoire niçois. (Photo DR : lors de la présentation du campus niçois d'aivancity au hub de l'innovation).

Une ouverture sur le campus niçois de l'IPAG

Avant une installation définitive dans un campus international de 2.000 m2 sur le territoire métropolitain, cette première ouverture se fera sur le campus de l’IPAG Business School, boulevard Carabacel à Nice. Implanté au cœur de Nice, boulevard Carabacel, sur les lieux de l'ancienne Chambre des Métiers, le campus, dont la façade est classée, propose deux grands amphithéâtres, un jardin, une cafétéria, et deux terrasses.

Advancity, ouverte en septembre 2021 sur le campus de la cité universitaire de Cachan, à proximité de Paris, est aujourd’hui la première école d’Intelligence Artificielle reconnue par l’Etat. Son Programme Grande Ecole a reçu le visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans le cadre de son plan stratégique 2030, elle cherche à développer ses activités et son ancrage territorial dans le sud de la France.

Un rapprochement gagnant-gagnant entre les deux écoles

Le rapprochement avec l’IPAG est une opportunité intéressante pour les deux parties. Cette école de commerce, présente à Paris et à Nice, souhaite développer la compétence IA de ses étudiants dans ses différents programmes. Le rapprochement s’est fait sur une collaboration institutionnelle et stratégique, notamment en mutualisant leurs moyens et leurs réseaux locaux. Les deux écoles se sont engagées ainsi dans un mouvement de développement des formations communes de recherche collaborative, de partenariats industriels et d’actions conjointes à l’international.

La formation certifiante “IA & Data Science pour les Managers" en janvier 2025

Aussi dès la rentrée de janvier 2025, aivancity ouvrira à Nice sa formation certifiante “IA & Data Science pour les Managers”, de la 1re année de ses Master of Science (MSc) “Data Engineering & Cloud Computing” et “Data Management”, suivie, à la rentrée de septembre 2025, par l’ouverture de la 1re année de son Bachelor “IA appliquée”, sans oublier sa fameuse “Clinique de l’IA” au service des entreprises du territoire. Pour favoriser l’employabilité des jeunes diplômés, un premier panorama des offres d’emploi dans le secteur de l’IA en région Sud a été d'autre part réalisé avec le soutien de la Métropole.

Tawhid Chtioui a salué aussi sa nouvelle implantation à Nice, “qui témoigne d'une stratégie territoriale efficace et d'un engagement fort pour l'employabilité et l'ancrage local et confirme notre développement.” Christian Estrosi, de son côté, s’est déclaré “fier que la première école à être reconnue par l’Etat pour dispenser des formations sur l’Intelligence Artificielle choisisse Nice pour installer son premier campus hors Paris". Et de rappeler que l’intelligence artificielle étant de plus en plus présente dans notre quotidien, “il est essentiel pour nos entreprises locales d’avoir des talents formés à ces enjeux, avec une approche responsable et éthique". Aivancity s'y emploiera.