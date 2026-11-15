Les grandes découvertes de l’année décryptées à la Journée Nobel de Nice

Le 4 décembre, le Centre Universitaire Méditerranéen réunit spécialistes et grand public pour décrypter les prix Nobel de médecine, de physique, de chimie et de littérature. Temps fort de la journée, la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, prix Nobel de physique 2023, présentera ses travaux pionniers en physique attoseconde. Entrée gratuite.

La Journée Nobel de Nice aura lieu le vendredi 4 décembre, de 9 h à 17 h, au Centre Universitaire Méditerranéen, sur la promenade des Anglais. Elle est organisée par l’Ambassade de Suède à Paris, en partenariat avec le Consulat de Suède, Université Côte d’Azur, le CNRS, la Société Française de Physique et la Société Chimique de France. Des spécialistes y présenteront les travaux récompensés cette année par les prix Nobel de médecine, de physique, de chimie et de littérature, et en expliqueront les enjeux. Temps fort de la journée, la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, prix Nobel de physique 2023, viendra parler de ses travaux pionniers en physique attoseconde. Cette discipline permet d’observer la dynamique des électrons au cœur de la matière.

La journée se veut un moment d’échange entre science et société. Elle s’adresse aux étudiants et aux personnels de l’université comme au grand public, invité à porter un nouveau regard sur les avancées scientifiques et sur la création littéraire. L’entrée est gratuite, sur inscription et dans la limite des places disponibles.