Les grandes manifestations hivernales de la Côte au sommet

Une saison hivernale exceptionnelle pour la Côte d’Azur ! Que ce soit le Carnaval de Nice qui s’est terminé hier, la Fête du Citron à Menton, la Fête des Mimosas à Mandelieu ou encore le Festival des Jeux à Cannes et la Fête des Violettes à Tourrettes-sur-Loup, toutes ces grandes festivités de l’hiver azuréen annoncent des fréquentations record. (Capture d'écran : du monde pour le Carnaval dans les rues de Nice).

Nice : le Roi est mort en 2025,Vive la Reine en 2026

Nice affiche fièrement les chiffres d’une édition 2025 exceptionnelle, marquée par une nouveauté, la “Carnavalina” et par une affluence record. Ainsi 400.000 Niçois et visiteurs ont participé au Carnaval dans toute la ville. Plus en détail, ce sont 240.000 spectateurs pour les Corsi, les Batailles de Fleurs, le Queernaval ; 140.000 visiteurs pour le Village du Carnaval (+60% de fréquentation par rapport à 2024) ; 32 000 personnes lors de la Carnavalina du 15 février et 2.500 personnes lors du Charivari de Richelmi.

Pour l’an prochain, le plus célèbre des carnavals européens, compte se réinventer. “Après des décennies de règne masculin, l’heure est venue de célébrer la féminité avec un thème ambitieux et symbolique Vive la Reine ! “ a annoncé hier Christian Estrosi, maire de Nice. “Du 11 février au 1ᵉʳ mars 2026, Nice vibrera au rythme de cette métamorphose carnavalesque, riche en messages forts et qui sera un hommage aux grandes héroïnes de l’histoire et de la fiction, aux grandes figures féminines qui ont façonné le monde” a-t-il ajouté. “En 2026, à Nice, une seule proclamation résonnera dans les rues : Vive la Reine ! Le roi est mort. Vive la Reine“.

Les "blockbusters" de l'hiver azuréen font le plein

A Menton, la Fête du Citron n’est pas en reste. Elle a également brillé, avec des corsos nocturnes rassemblant chacun 13.000 spectateurs, une affluence inédite selon les organisateurs. L'an dernier, le dernier corso fruité du dimanche a dû être annulé, en raison des intempéries. Cette année, il y a donc eu au moins 30.000 personnes en plus dans une manifestation qui, globalement, comptabilise plus de 200.000 visiteurs.

A Cannes, le Festival des Jeux, de vendredi à dimanche soir, annonce 110.000 entrées en trois jours, contre 85.000 l'année précédente, grâce à une extension de l'espace d'exposition à 60.000 m². Joli succès aussi pour la Fête du Mimosa à Mandelieu-la-Napoule qui a accueilli 60.000 visiteurs, soit 10.000 de plus qu'en 2024.​ Quant à la Fête des Violettes, le premier week-end de mars, elle a battu elle aussi un record de fréquentation avec 14.000 visiteurs. Le précédent record datait de 2023 à 11.000 visiteurs tandis que l’an dernier le mauvais temps avait gâché la partie.