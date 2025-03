Grasse : 500.000€ pour la restauration de la Villa Fragonard

Une subvention exceptionnelle de 500 000 € : c’est ce qu’a voté lors de son assemblée plénière le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour la restauration de la Villa Fragonard à Grasse, restauration dont l’urgence est apparue à travers l’effondrement récent de la génoise de la façade ouest. La subvention couvrira en partie les travaux d’un coût total de 775.174 € HT et qui porteront d’abord sur la réparation de la toiture et de l’arche monumentale, puis sur la rénovation des façades. Classée à l’inventaire des Monuments historiques, la villa Fragonard incarne la richesse culturelle et patrimoniale de la commune de Grasse et représente un des joyaux du patrimoine des Alpes-Maritimes.