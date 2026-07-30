La vieille ville dans un grand vent de jasmin du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août avec soirée dansante “bulles parfumées”, marché au fleurs, mondial parfumé de boules carrés, déambulations dans les rues…

La Fête du Jasmin à Grasse se tient ce week-end, du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août, avec une entrée libre dans le centre-ville. L’événement célèbre sa 80ème édition (la première avait eu lieu en 1946 au sortir de la 2ème guerre mondiale) et continue de célébrer la fleur emblématique de Grasse, dans un esprit à la fois populaire, familial, parfumé et provençal.Il s’agit de faire vivre l’identité grassoise autour du jasmin, des parfums et des traditions locales, avec une fête de rue accessible à tous. D’où cette ambiance très conviviale, festive et très “centre-ville en fête” qui est affichée avec déambulations, musique, fleurs et animations pour tous les âges.

Les temps forts du programme

Vendredi 31 juillet : soirée dansante “bulles parfumées” et feu d’artifice.

soirée dansante “bulles parfumées” et feu d’artifice. Samedi 1er août : marché aux fleurs le matin, déambulations l’après-midi, puis le grand moment de la fête avec le corso fleuri et la bataille de fleurs en soirée.

marché aux fleurs le matin, déambulations l’après-midi, puis le grand moment de la fête avec le corso fleuri et la bataille de fleurs en soirée. Dimanche 2 août : messe provençale, grand aïoli et Mondial parfumé de boules carrées.

Prochain rendez-vous floral dans la capitale mondiale du parfum le samedi 22 août avec la Journée de la tubéreuse.