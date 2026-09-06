La capitale mondiale du parfum accueille du 6 au 9 septembre, la 56e édition du Symposium International des Huiles Essentielles (ISEO), organisée par l'association Olf'Active à l'Espace Chiris, ancien site industriel emblématique de Grasse. Créé en 1969, cet événement s'est imposé comme le rendez-vous scientifique de référence consacré à l'étude des huiles essentielles, des composés volatils naturels et de leurs dérivés, réunissant jusqu'à 400 participants venus du monde entier, à parts égales issus du monde académique et industriel, couvrant des secteurs aussi variés que la cosmétique, la nutraceutique, la pharmacie, l'aromathérapie, l'agriculture ou encore la réglementation.

Le programme 2026, pluridisciplinaire, propose conférences plénières, communications orales, sessions de posters et tables rondes, avec des participants venus d'Europe, d'Afrique du Sud, de Turquie, des États-Unis, du Brésil, du Chili, du Japon, d'Israël ou d'Égypte. Depuis une dizaine d'années, l'ISEO bénéficie également du soutien de l'International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT), qui représente plus de 700 membres dans 67 pays et accompagne notamment la participation de jeunes chercheurs.

Le choix de Grasse pour cette édition, la première organisée en France depuis celle de Nice en 2016, n'a rien d'anodin. Berceau de la parfumerie et inscrite depuis 2018 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO pour ses savoir-faire, la ville offre un cadre à la mesure de l'événement. Le congrès se tient précisément à l'Espace Chiris, ancien hall de production de l'historique usine Chiris, bâtiment surnommé “la Mosquée” en raison de son architecture d'inspiration orientale, où fut mise au point à l'échelle industrielle la première extraction des matières premières parfumées par solvants. Racheté par la Ville de Grasse après la fermeture de l'usine dans les années 1980 et classé monument historique depuis 1989, le site conjugue aujourd'hui salle de réception et équipements sportifs, offrant à l'ISEO 2026 un lieu chargé d'histoire pour ses échanges scientifiques et ses opportunités de collaboration internationale.