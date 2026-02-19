Grasse accueillera le Beautyworld Summit en 2027

La Ville de Grasse et Messe Frankfurt, l’un des plus grands organisateurs de salons professionnels au monde, ont signé le 8 février une lettre d’intention pour lancer le Beautyworld Summit Grasse, dont la première édition se tiendra en mai 2027. Pensé comme un événement biennal d’envergure, ce sommet stratégique ambitionne de devenir la plateforme de référence pour les échanges de haut niveau sur l’avenir de l’industrie de la beauté, avec un focus particulier sur la parfumerie et les accessoires de luxe. L’initiative s’inscrit dans la stratégie de développement international de la marque Beautyworld, déjà déployée à travers plusieurs grands salons mondiaux (Dubaï, Riyad, Tokyo, Taipei...). (Photo DR).

Fruit d’échanges initiés lors du salon Beautyworld Middle East en 2023, le projet réunit Messe Frankfurt Exhibition, Messe Frankfurt France et la Ville de Grasse, avec le soutien actif de Grasse Expertise et de ses partenaires industriels. Un objectif majeur : valoriser le savoir-faire français en matière de parfum et positionner Grasse comme un lieu de réflexion et d’innovation au service d’un marché mondial en forte croissance. Avec un taux de croissance annuel estimé entre 5,5 % et près de 8 % d’ici 2030, l’industrie de la beauté connaît en effet de profondes mutations, portées par les enjeux de durabilité, de naturalité et de nouvelles expériences sensorielles.

Le Beautyworld Summit Grasse adoptera un format hybride mêlant conférences internationales, tables rondes d’experts, sous-événements thématiques (matières premières, innovation durable, tendances émergentes) et parcours immersifs au cœur du terroir grassois. Visites de champs de fleurs, distilleries et ateliers de composition olfactive viendront compléter les temps forts professionnels, afin d’ancrer les échanges dans l’héritage unique de la capitale mondiale de la parfumerie. Pour Messe Frankfurt, ce partenariat représente une opportunité stratégique d’enrichir son portefeuille d’événements beauté avec un rendez-vous exclusif, tandis que pour Grasse, il confirme son rôle central dans la reconquête et la valorisation internationale de la filière parfum.