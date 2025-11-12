Grasse : adapter la parfumerie aux défis du XXIᵉ siècle

Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse, inscrits par l’Unesco au Patrimoine Immatériel de l’Humanité, doivent aujourd’hui relever de nombreux défis : adaptation au changement climatique, innovations technologiques, évolution des marchés, transmission aux nouvelles générations. C’est sur ce thème de relever les défis de la parfumerie du 21ème siècle que l’association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse organise son colloque annuel vendredi 28 et samedi 29 novembre au Palais des Congrès de Grasse et réunit chercheurs, professionnels et acteurs institutionnels autour de ces nouveaux enjeux. Le grand public y est également attendu pour découvrir le monde de la parfumerie à travers des activités ludiques.

Quatre tables rondes sont programmées pour la première journée tdu vendredi. Chacune met en relation des intervenants spécialistes du sujet traité. Au programme : La culture des plantes à parfum face aux changements climatiques ; Les innovations en matière d’extraction et de durabilité ; L’impact du big data et de l’intelligence artificielle sur la création ; La transmission des savoir-faire entre familles, écoles et institutions. Le samedi est quant à lui dédié au grand public. Visites guidées, ateliers olfactifs, jeu d’enquête ou encore projection au cinéma Le Studio invitent à découvrir le parfum comme un art, une science et un patrimoine vivant.