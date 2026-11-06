Grasse : l’ancienne maison d’arrêt devient la résidence étudiante "Jean Carles"
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, MJ Développement et Logifac inaugurent le 27 novembre une résidence de 77 logements qui associe patrimoine réhabilité et construction neuve.
L’ancienne prison de Grasse change de destination. Ouverte à la rentrée 2026, la résidence étudiante "Jean Carles" sera officiellement inaugurée le vendredi 27 novembre à 15 h 30, au 20, rue de l’Ancien-Palais-de-Justice. La cérémonie réunira Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Michael Ruel, président de MJ Développement, et Lionel Lérissel, président de Logifac, gestionnaire de la résidence. Le programme compte 77 logements, du studio au T2. Trente-huit studios et T1 ont été aménagés dans les murs de l’ancienne maison d’arrêt, et 39 logements ont pris place dans une extension neuve. Les résidents disposent d’une salle de coworking, de jardins partagés, d’un local à vélos et d’un parking. Ce nouveau lieu de vie, qui fait dialoguer histoire et avenir, renforce l’offre de logement étudiant dans la capitale mondiale du parfum. Il porte le nom d’un parfumeur grassois célèbre.