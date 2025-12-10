Grasse applaudit au lancement (enfin) des travaux de la ZAC Martelly

"Une journée marquante pour Grasse, une journée historique!" Entouré du préfet Laurent Hottiaux, du président du département Charles-Ange Ginesy, Jérôme Viaud, le maire, n’a pas hésité sur les superlatifs. “Jamais un tel aménagement n'a été lancé à Grasse depuis un demi-siècle” a-t-il assuré. “Un investissement exceptionnel pour une métamorphose exceptionnelle”. Il est vrai que, pour cette pose de la première pierre de la ZAC Martelly, pièce déterminante du renouveau de la vieille ville, il y avait foule le lundi 8 décembre en fin de matinée rue du 8 mai, à proximité du garage Rolland, là où l’opération va commencer. Et que ce démarrage des travaux était attendu. Longuement attendu.

Ce que prévoit la ZAC Martelly

Initié en 2008, présenté en 2016, abandonné dans sa première version en 2023, le méga-projet de rénovation a été entièrement revisité. Il s’est transformé en une opération de haute couture architecturale d’un montant global de 90 M€. C’est cette version qui est désormais lancée et viendra donner un sérieux coup de neuf au Vieux Grasse.

Sur une emprise de 1,6 hectares, il est notamment prévu quelque 6.000 m2 d’espaces publics rénovés, la création de 110 logements (5.200 m2), d’un parcours commercial avec le maintien d’un Monoprix (5.000 m2), un pôle loisir (2.000 m2) avec un cinéma de 350 sièges et un restaurant-café, un hôtel Ibis 3 étoiles de 90 chambres (3.000 m2), 180 places supplémentaires de parking et sur l’actuelle gare des bus, la mise en place d’un socle de mobilité diversifié (déplacement des quais de bus / création d’un point de mobilités actives pour vélos électriques - Boxyclettes et de logistique du dernier km).

Le Monoprix sera conservé... mais reconstruit

Six îlots stratégiques ont été définis dans le périmètre pour limiter les nuisances et assurer la continuité du fonctionnement urbain. Chaque îlot, est-il expliqué, joue un rôle spécifique dans la recomposition du quartier : renforcement des polarités existantes, création de nouveaux usages et amélioration des mobilités. Ce projet Martelly est mené par la SPL Pays de Grasse Développement, entourée des architectes PNG et Atelier Aino, et les sociétés Promofar / Primosud / Eiffage Immobilier pour les autres îlots, aux côtés des architectes Atelier Lorin et DP Architecture.

Le coup d’envoi a été donné lundi sur l’Îlot Notre-Dame des Fleurs. Cette phase est dédiée principalement au stationnement et au commerce, avec le déménagement de l’enseigne référence du centre grassois Monoprix sur 1600 m². Elle apportera "une écriture architecturale plus intégrée, urbaine afin d’amener un traitement plus qualitatif de l’allée du 8 Mai en complément de l’intervention de l’îlot Martelly qui lui fait face. Un escalier en belvédère et un ascenseur viennent assurer la liaison vers et depuis la place de la Buanderie”.

Finalisation de l'ensemble prévue pour fin 2029

Suivra dans la foulée, à partir de septembre 2026, en entrée de site à l’Est, la rénovation de l’ïlot Rolland. Friche urbaine, le Garage Rolland sera reconverti en parking public paysager avec, sur trois niveaux, 75 places de stationnement (moins que le premier projet Bouygues, qui proposait 350 places mais avec un coût qui explosait). Puis à partir du premier trimestre 2027, les travaux se poursuivront sur les quatre autres ilôts.

Les premières livraisons sont attendues dès octobre 2026 avec le bâtiment du futur Monoprix (l’actuel Monoprix, dans l’Ilôt Monoprix laissera place à un hôtel et à un parc de stationnement), pour une finalisation complète du quartier fin 2029. Un sacré appel d’air pour la vieille ville.

Photo DR : L'allée du 8 mai sera entièrement reconfigurée avec l'arrivée d'un nouveau Monoprix.

Le garage Rolland sera reconverti en parking public.