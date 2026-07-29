L'entreprise de signalétique et de communication visuelle, basée à Grasse et Paris, décroche la distinction dès sa première participation avec un Trust Index® de 86 %

APS Communication, qui développe depuis près de vingt ans son expertise dans la signalétique, la décoration, l'aménagement d'espaces et la communication visuelle, annonce avoir obtenu la certification Great Place To Work®. Attribuée à partir d'une enquête anonyme menée directement auprès des équipes, cette distinction reflète la confiance accordée par les collaborateurs à leur environnement de travail, avec un Trust Index® de 86 % dès la première participation de l'entreprise.

Cette reconnaissance vient confirmer les valeurs que l'entreprise dit porter au quotidien : confiance, esprit d'équipe et engagement. "Cette certification est avant tout celle de nos collaborateurs", souligne la direction, qui y voit une étape importante dans une dynamique d'amélioration continue guidée par les retours des équipes, avec l'ambition de construire un environnement de travail fondé sur le respect, la confiance et l'égalité des chances.