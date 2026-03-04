Grasse : avec Arzeda, MANE veut réduire le sucre, sans renoncer au plaisir

Pilier historique de l’industrie grassoise du parfum et acteur majeur des arômes, MANE annonce un partenariat stratégique avec Arzeda, société américaine basée à Seattle, spécialisée dans la conception de protéines assistée par intelligence artificielle. Objectif : accélérer la mise sur le marché de solutions édulcorantes “next-gen” pour répondre à la demande mondiale de réduction naturelle du sucre, sous la pression croissante des attentes santé, du “clean label” et des réglementations (dont les taxes sur les produits sucrés). (Photo DR).

Le partenariat vise à lever un verrou majeur de l’industrie agroalimentaire

Au cœur de l’accord figure ViaLeaf™ Reb M, une technologie développée par Arzeda autour du Reb M, l’un des glycosides de stéviol les plus recherchés car au profil gustatif neutre, proche du sucre et sans amertume. Le partenariat vise à lever un verrou majeur de l’industrie agroalimentaire : formuler des produits moins sucrés, rentables et “naturels”, sans sacrifier le goût. Arzeda met en avant un procédé d’extraction/valorisation à partir des feuilles de stévia, tandis que MANE entend intégrer cette brique technologique dans son expertise de création aromatique et de modulation du goût.

Concrètement, Arzeda s’appuie sur sa Intelligent Protein Design Technology™ pour développer des enzymes plus efficaces, capables de transformer des extraits naturels de stévia et d’améliorer l’économie de production du Reb M. Selon les partenaires, cette approche rend le Reb M plus abordable, plus scalable et mieux optimisé sensoriellement, ce qui élargit son usage potentiel dans de nombreuses catégories, en particulier les aliments et boissons où le goût sucré reste déterminant.

La puissance de feu industrielle et commerciale de MANE

MANE, de son côté, apporte une puissance de feu industrielle et commerciale mondiale : capacité de production, déploiement international et savoir-faire de formulation, notamment via ses technologies de modulation et d’amélioration sensorielle. Dans un communiqué, le groupe souligne que l’offre combinée reposera sur des ingrédients édulcorants (Reb M et autres E960 optimisés) et sur des solutions de modulation du goût (dont SENSE CAPTURE™) pour renforcer la perception du sucré et réduire les notes indésirables, afin de faciliter des objectifs ambitieux de réduction de sucre tout en maintenant une qualité organoleptique élevée.

La convergence science du vivant, IA et expertise sensorielle

“La percée d'Arzeda avec ViaLeaf™ Reb M représente une avancée majeure pour les solutions d'édulcorants naturels”, note Samantha Mane, PDG du groupe, en insistant sur la promesse d’offrir aux clients des solutions permettant de réduire le sucre “sans compromis” sur le goût, le naturel ou le coût. De son côté, Alexandre Zanghellini, CEO d’Arzeda, souligne la complémentarité des deux maisons : l’IA et l’ingénierie des protéines d’un côté, la maîtrise du goût et l’accès au marché de l’autre, pour faire du Reb M une solution rentable et hautement performante.

Au-delà de l’innovation alimentaire, l’annonce illustre aussi la capacité de MANE—groupe familial né à Grasse il y a plus de 150 ans et dont le siège est au Bar-sur-Loup—à prolonger son ADN d’innovation depuis le berceau grassois. Numéro 1 en France et dans le top 5 mondial des arômes et parfums, MANE revendique une empreinte internationale (R&D, production, collaborateurs) et une stratégie de durabilité de long terme. Avec Arzeda, le groupe entend désormais faire converger science du vivant, IA et expertise sensorielle pour répondre à un enjeu central : réduire le sucre, sans renoncer au plaisir.