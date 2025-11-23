Grasse : l’avenir des savoir-faire du parfum face aux défis du siècle

“Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse face aux défis du XXIᵉ siècle” : c’est le thème du Colloque 2025 organisé par l’Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse les 28 et 29 novembre au Musée International de la Parfumerie de Grasse. Inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, ces savoir-faire historiques doivent aujourd’hui relever des enjeux majeurs : changement climatique, mutations économiques, innovations technologiques et transmission intergénérationnelle. Chercheurs, professionnels, agriculteurs, parfumeurs et acteurs institutionnels seront réunis pour analyser ces transformations et imaginer collectivement l’avenir d’une filière emblématique. (Photo DR).

La journée du vendredi sera structurée autour de quatre grands panels : l’adaptation des cultures de plantes à parfum aux pressions climatiques et réglementaires ; l’innovation en extraction et économie circulaire ; l’impact du big data et de l’intelligence artificielle sur la création olfactive ; et la transmission des savoirs entre familles, écoles et institutions. Parmi les intervenants attendus figurent des spécialistes de l’agronomie et des fleurs à parfum du Pays de Grasse, des chercheurs de l’Université Côte d’Azur, d’Inria, des représentants de grands acteurs de la parfumerie comme Givaudan et de startups comme Mycophyto ou Evolutive Agronomy.

Le samedi, le colloque s’ouvrira au grand public avec une programmation culturelle mêlant ateliers, visites, performances et projections, offrant une immersion totale dans l’art et la science du parfum. Cette édition 2025 s’annonce comme un moment clé pour réfléchir aux conditions d'une préservation vivante du patrimoine grassois, tout en lui donnant les moyens de se renouveler pour rester un pôle mondial de l’innovation parfumée.