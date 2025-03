Grasse : les bons chiffres 2024 de Robertet

Heureux secteur que celui de la parfumerie avec des chiffres d’affaires en progression de plus de 10% ! C’est le cas pour Robertet (2.500 collaborateurs dans 50 pays), l’un des fleurons de Grasse, capitale mondiale du parfum. Si les chiffres annuels ne seront publiés que le 10 avril prochain, son Conseil d’administration s’est réuni il y a quelques jours pour examiner les résultats de l’année 2024. Ils sont en progression de 12% par rapport à 2023 avec un chiffre d’affaires de 807 millions d’euros.

Quelques éléments significatifs ont été retenus. La croissance organique du groupe atteint +10,3 %, portée par un essor global sur toutes les régions, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine, en Amérique Latine et au Moyen-Orient. L’Europe et les États-Unis ont également enregistré de solides performances. D’autre part, l’intégration réussie de Sonarome en Inde a contribué à ces résultats et a renforcé la présence de Robertet sur les marchés émergents.

Toutes les divisions du groupe ont contribué à cette dynamique, explique Robertet. Les Matières Premières (24,3 % du CA) ont progressé de +16,9 %, bénéficiant du rebond du bio et du luxe. La Parfumerie, qui représente 39,4 % du chiffre d’affaires, a connu une hausse de +16,4 %, portée par le succès des marques de niche aux États-Unis, en Chine et au Brésil. La division Arômes (33,7 % du CA), moins en forme, affiche quand même une croissance de +4,9 %, soutenue par la demande croissante pour des produits naturels. Enfin, la branche Health & Beauty (2,6 % du CA) a enregistré une hausse de +9,4 %, grâce à la restauration de ses capacités de production et à l’internationalisation de ses produits phares.

Robertet poursuit aussi sa stratégie axée sur les produits naturels à forte valeur ajoutée, une expansion internationale et un engagement en matière de développement durable, ce qui lui a permis d’obtenir le statut Platinum Ecovadis 2024. Le groupe anticipe également une progression de son EBITDA supérieure à celle du chiffre d’affaires, confirmant ainsi la rentabilité de ses investissements et de son modèle d’affaires intégré. Les résultats annuels 2024 seront publiés le 14 avril 2025, suivis d’une conférence à Paris pour les analystes et investisseurs, tandis que le Capital Markets Day se tiendra à Grasse le 22 mai 2025.