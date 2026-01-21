Grasse Campus : le Club des Entrepreneurs à la rencontre des étudiants

Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse lance un nouveau programme intitulé "Jeunes, Entrepreneurs et Établissements scolaires ", avec une première rencontre prévue le mardi 27 janvier 2026, de 15h à 17h, sur le Grasse Campus. Objectif : renforcer les liens entre le monde économique local et la nouvelle génération autour de l’entrepreneuriat à impact, en favorisant les échanges sur les parcours professionnels, les engagements sociétaux et la réalité de l’entreprise responsable.

Cette première édition réunira plus de 120 étudiants issus de cinq établissements – Université Côte d’Azur, IDRAC Business School, Institut Fénelon, Lycée de Croisset et ECAM-EPMI – autour d’une conférence interactive animée par trois entreprises du Club. Numérique responsable, RSE et analyse du cycle de vie, bien-être au travail : autant de thématiques concrètes qui seront abordées et qui illustrent la volonté du Club de faire émerger des synergies durables entre entreprises, écoles et territoire, dans le cadre de sa feuille de route 2024-2034 "Pays de Grasse, Pays de la post-croissance".