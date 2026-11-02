Grasse Campus Games : 400 étudiants réunis autour du sport

Sport, esprit d’équipe et convivialité sont au programme des Grasse Campus Games, le jeudi 5 novembre à partir de 14h sur le Cours Honoré Cresp. L’événement réunira 407 étudiants issus de neuf établissements d’enseignement supérieur et de formation du Pays de Grasse : le CFA Le Studio, l’ECAM-EPMI, les lycées Amiral de Grasse, de Croisset et Chiris, l’ISM Fénelon, l’École Supérieure du Parfum, Université Côte d’Azur et l’IFAC. Répartis en deux groupes, les participants enchaîneront une course de relais en forme de parcours du combattant et les animations proposées par les partenaires, avant un quiz inter-écoles et une remise des prix vers 17h.

Au-delà de la compétition, ces jeux doivent permettre aux étudiants de se rencontrer et de développer un sentiment d’appartenance à une communauté qui dépasse leurs établissements respectifs. Organisés avec le service des sports de la Ville, ils s’inscrivent dans la démarche Grasse Campus, par laquelle l’Agglomération entend développer l’enseignement supérieur et l’attractivité du territoire, en offrant aux jeunes non seulement un cadre d’études favorable, mais aussi une véritable vie étudiante.