Grasse Campus : la place est libre pour l'IDRAC et Sup' de Com

L'IDRAC Business School et Sup' de Com vont pouvoir bientôt s'installer dans la vieille ville de Grasse, à l'emplacement de l'Eglise Evangélique, juste à côté de la Médiathèque. L'Eglise Evangélique vient en effet de quitter son site historique de la rue Goby et a inauguré un nouveau local au Moulin de Brun, à l'extérieur du centre ville. Dans le cadre de l'opération Grasse Campus, le désormais ancien presbytère a été acquis par un Etablissement Public Foncier qui va le revendre au groupe "Compétences et Développement" qui gère des établissements d'enseignement supérieur dont l'IDRAC et Sup' de Com.

Installé dans la technopole, l'IDRAC, qui est déjà présent à Grasse dans le campus ouvert en début d'année dans l'ancien Palais de Justice, devrait quitter ses locaux de Sophia Antipolis fin 2024 et s'installer, avec Sup' de Com, dans son nouveau "Campus Goby". Au total environ 400 étudiants viendront ainsi grossir les effectifs de Grasse Campus.