Grasse Campus lance les travaux de Neo Campus, sa résidence étudiante

Grasse Campus avance. Il multiplie les lancements. Début février, il inaugurait son bâtiment principal dans les locaux de l’ancien Palais de Justice. Plus récemment l'IDRAC Business School et Sup' de Com démarraient leur projet d’installation dans la vieille ville, à l'emplacement de l'Eglise Evangélique, juste à côté de la Médiathèque. Cette semaine, nouveau pas en avant, c’est le chantier de réhabilitation des anciennes prisons de Grasse en résidence étudiante qui a été lancé, projet mené par le promoteur MJ Développement. (Photo DR : dans ce dessin, le futur Neo Campus, une résidence étudiante accolée au Campus de Grasse inauguré en début d'année dans l'ancien Palais de Justice).

Dans ces deux anciennes prisons placées dans la continuité de l’ancien Palais de Justice sera créée la résidence “Neo Campus”. Elle comportera 77 logements de 14 à 23 m2 répartis sur deux bâtiments. Dans la partie “historique”, conservée et réhabilitée (l’ancienne prison hommes), 38 logement seront aménagés en reprenant les cellules réparties autour de la nef centrale (deux cellules pour un logement avec restructuration complète et fenêtres agrandies). Dans la partie déconstruite pour faire place à un nouveau bâtiment, 39 autres logements seront aménagés.

Le projet inclut également la création d’un parking souterrain de vingt places. Des commodités modernes et pratiques pour faciliter la vie des étudiants au sein de la résidence sont prévues : accueil physique 2h/j, boîtes aux lettres et service de blanchisserie connectés, un espace lounge accueillant une cuisine commune équipée, un coin repos avec écran plat ainsi que des jardins au style guinguette. De quoi faire en sorte que les futurs étudiants qui y habiteront ne se sentent pas…en prison.

Lors du lancement du chantier, Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, a rappelé la stratégie de Grasse Campus : faire de la capitale mondiale du parfum une ville étudiante. Actuellement, la ville partie pratiquement de zéro a déjà atteint un millier d’étudiants. Elle compte doubler ce chiffre dans les cinq ans. Nul doute que Neo Campus l’aidera grandement dans cette montée en puissance dans l'enseignement supérieur.

Photo WTM : la nef centrale de l'ancienne prison hommes de Grasse actuellement dans son "jus" (elle est fermée depuis 1992).