Les Victoires de Grasse au Sport seront célébrées le 27 juin à partir 19 heures au All-In Country Club de Grasse (190 route de Cannes). L’occasion pour les Grassoises et Grassois de venir encourager leurs équipes de basket, de foot et de padel lors de cette soirée de remises de prix et de célébrer les équipes, les joueurs et les entreprises qui ont brillé lors des championnats inter-entreprises du Pays de Grasse cette année. Cocktail, buffet et convivialité au rendez-vous !