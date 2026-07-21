Réuni à Grasse la semaine dernière, le premier Comité de Pilotage de la Chaire partenariale a validé la feuille de route, le budget et les premières actions, tout en élargissant sa gouvernance à six personnalités qualifiées représentant l'ensemble de la filière.

Un an après son lancement, la Chaire partenariale "Patrimoine Arômes, Parfums et Cosmétiques en Pays de Grasse" entre dans le concret. Ses membres fondateurs (le Département des Alpes-Maritimes, la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, le Groupe Robertet, Université Côte d'Azur et la Fondation Université Côte d'Azur) ont réuni le 16 juillet son premier Comité de Pilotage. Lancée le 3 juillet 2025 lors de la Grasse Perfume Week et dirigée par le professeur Xavier Fernandez, la Chaire vise à fédérer l'écosystème des arômes, parfums et cosmétiques pour préserver, transmettre et faire rayonner un patrimoine dont les savoir-faire liés au parfum sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. (Photo DR : la séance s'est tenue avec Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la CAPG, aux côtés de Jeanick Brisswalter, président d'Université Côte d'Azur, et de Jérôme Bruhat, directeur général du Groupe Robertet).

Cette première réunion de gouvernance a permis de valider les premières actions, le budget et la feuille de route, structurée autour de quatre axes complémentaires : la recherche et l'innovation, pour produire des connaissances et développer des solutions ; la formation, pour accompagner l'émergence des talents ; la filière et l'écosystème, afin de structurer, connecter et renforcer l'attractivité des acteurs ; le rayonnement, enfin, pour promouvoir l'excellence du territoire aux niveaux national et international.

Décision marquante de cette séance : l'intégration à l'unanimité de six personnalités qualifiées au sein de la gouvernance. Y sont désormais associés le pôle de compétitivité national Cosmetic Valley, les syndicats SNIAA et PRODAROM, la marque territoriale Grasse Expertise, ainsi que les associations Fleurs d'Exception du Pays de Grasse et Patrimoine Vivant du Pays de Grasse. Une ouverture qui traduit la volonté de rassembler l'ensemble des forces vives du secteur. Dans le même mouvement, les premiers mécènes se sont mobilisés : Givaudan et la Société Française des Parfumeurs accompagnent le déploiement des premières actions.

"Notre premier Comité de Pilotage a donné à voir une manière de travailler : participative, ouverte, en prise directe avec les acteurs de la filière, locaux et nationaux", souligne Xavier Fernandez, directeur de la Chaire. "À Grasse, le parfum prend souvent naturellement le pas sur le reste ; aujourd'hui nous avons pu aussi inscrire pleinement les arômes et les cosmétiques à l'agenda. Cette Chaire réussira si toute la filière s'en empare." La voie est désormais ouverte au déploiement des premiers projets, censés accompagner les transformations du secteur, favoriser les collaborations entre recherche et entreprises et conforter le territoire grassois comme référence mondiale des arômes, parfums et cosmétiques.