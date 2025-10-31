Grasse : le Club des Entrepreneurs renouvelle sa Soirée des Mécènes

Evénement caritatif co organisé par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse et L’Arche de Grasse, une nouvelle édition de la Soirée des Mécènes aura lieu jeudi 6 novembre à partir de 19 heures au Palais des Congrès de Grasse. Après le succès de 2023, cette soirée promet d’être un moment fort de partage et de générosité, rassemblant acteurs économiques, associatifs et culturels autour d’une ambition commune : soutenir des projets à fort impact pour le territoire grassois.

Deux initiatives phares seront mises à l’honneur : la création de la Plateforme des Possibles, un lieu d’innovation et de coopération dédié à la transition économique et environnementale des entreprises, et l’extension d’une quatrième maisonnée de vie portée par L’Arche de Grasse, destinée à accueillir davantage de personnes en situation de handicap mental. Ces projets incarnent la volonté du territoire de conjuguer performance, inclusion et durabilité souligne le Club des entrepreneurs.

Au programme de la soirée placée sous le parrainage du champion olympique Alain Bernard s’inscrivent cocktail de bienvenue, exposition d’artistes de L’Arche, dîner gastronomique signé par le chef Denis Fétisson, vente aux enchères caritative, et concert live du duo Gold’Azur, composé de Liza Kerob et Claude Baudot. Mais plus qu’un événement, cette soirée festive se veut un catalyseur de dons et d’engagement.