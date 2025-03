Grasse commémore le 100ᵉ anniversaire de la mort de Gustave Eiffel

Grasse va commémorer, le 23 novembre prochain, le 100ᵉ anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, décédé le 27 décembre 1923 à Paris. A cette occasion, la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France en Côte d'Azur (IESF-CA) organise avec la ville au Palais des Congrès de Grasse, une journée complète d’activités diverses et d’hommages à celui qui a signé deux réalisations dans la cité des parfums (un pont à Sainte-Anne et un à Sainte-Marthe), et a inspiré un autre ouvrage chez Robertet. Sans oublier, un peu plus loin à Nice, l’Observatoire de la Côte d’Azur avec sa célèbre coupole Eiffel, immortalisée sur les billets de 200 Francs de l’époque. (Photo WTM : la coupole de l'Observatoire de la Côte d'Azur, inaugurée en 1887, deux ans avant la tour Eiffel, et conçu par l'architecte Charles Garnier et par Gustave Eiffel pour le mécanisme de la coupole).

Mais au-delà de la célébration de Gustave Eiffel, l’IESF souhaite transmettre un message essentiel : l’importance du rôle de l’ingénieur dans la société et de l’entrepreneuriat dans l’économie comme celui du scientifique dans l’innovation. Gustave Eiffel, en effet, ne fut pas seulement “l’homme de la Tour” mais un exemple inspirant de la façon dont l’ingénierie et la science peuvent façonner le monde.

Au programme de cette commémoration :

De 9h à 12h : des rencontres avec des scolaires, pour faire découvrir Eiffel et le monde des ingénieurs,

De 10h à 12h et de 14h à 16h : présentation des projets résultats d’un concours ouvert aux élèves-ingénieurs ECAM-EPMI de Grasse et Polytech-Nice-Sophia, avec remise de prix à 17h00,

A 12h : le vernissage de l’exposition photographique “Les œuvres de Gustave Eiffel à travers le monde”, par le Maire de Grasse, en présence de personnalités issues de l’Union Internationale des Chemins de Fer, de l’UINM-la fabrique de l’Avenir, de Telecom Valley, desGrandes écoles locales d’ingénieurs…

A 13h : un point presse, Pont Eiffel de Grasse

A 17h30 : la remise d’une grande maquette du pont Eiffel de Grasse, à l’échelle de 1 m offerte par IESF-CA à la ville de Grasse ;

A 18h00 : une conférence tout public sur la vie de Gustave Eiffel.

De plus, les visiteurs auront l’occasion de découvrir un hologramme du pont, visible toute la journée dans le hall du Palais des Congrès. D’autre part, les ouvrages novateurs de Gustave Eiffel, caractérisés par leur structure modulaire, réplicables à moindre coût, ont inspiré l’inventeur du Meccano. Aussi, des ouvrages en Meccano seront exposés, également toute la journée dans le hall, pour le plaisir des plus jeunes et des plus grands. L’exposition de photographies d’œuvres d’Eiffel à travers le monde, ouverte à tous, se poursuivra ensuite à Paris, au jardin des plantes du 24 novembre au 6 décembre 2023, permettant au grand public de découvrir la portée du talent de cet homme visionnaire (ponts, viaducs, phares, gares, grandes verrières…).

Photo DR : sur Grasse, Pont Eiffel à Sainte-Marguerite transformé en pont routier