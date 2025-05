Grasse : comment bâtir des entreprises plus résilientes et durables

Manque de matières premières, crise énergétique, pression environnementale...Face à ces défis majeurs, comment repenser nos modèles pour bâtir des entreprises plus résilientes et durables ? Quelles solutions pour les entreprises de demain ? Comment construire l’avenir aujourd’hui ? Ces questions sont posées par le Club des Entreprises du Pays de Grasse qui s’est lancé depuis plus de deux ans dans une action longue durée sur le thème de la Post-Croissance. Ses membres ont travaillé ainsi sur des solutions concrètes et inspirantes autour de la gestion durable des ressources pour les industries et entreprises. Des solutions que le club tient à faire découvrir en mettant à l'honneur des initiatives exemplaires en économie circulaire et écologie industrielle et territoriale.

C’est l’objet d’un événement “Ressources & adaptabilité” qui est organisé le 10 juin de 16h00 à 19h30 à l’Espace Jacques Louis, à Grasse (4 traverse Dupont).

Au programme :

16h00 – 18h00 : Un espace dédié aux stands, avec des offreurs de solutions et des entreprises engagées, ainsi qu’une initiation à l'éco-conception à travers un Serious Game.

18h00 – 19h30 : Une table ronde pour croiser les regards, partager des retours d’expériences et donner envie d’agir !

Inscription obligatoire gratuite