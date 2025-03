Grasse : concours de nez pour la Journée du parfum

Avez vous du nez ? Ce sera en tout cas dimanche 15 octobre à Grasse, cité du parfum, de le tester. Dans le cadre de la 24ème Journée du Parfum de 10 à 19 heures au Palais des Congrès, le Rotary Club de Grasse organise de 17 à 18 heures, un concours de nez. Quant à la Journée du Parfum, sur le thème "Secrets de Jardins" elle permettra la découverte des senteurs secrètes des jardins du monde et sera animée par les entreprises partenaires et les étudiants internationaux de Grasse Institute of Perfume (GIP) qui se sont, chacun, attribués un jardin pour présenter les matières premières. Au programme de la journée, des stands de promotion et vente, ainsi qu'une conférence d'Antoine Leclef, créateur du nouveau jardin de la rose Lancôme à Grasse, sur le "sens des jardins".