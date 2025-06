Grasse : Denis Zanon, un président de poids pour l’Office du Tourisme

Si Nice a perdu un grand professionnel du tourisme en octobre 2022 avec le départ de Denis Zanon, suite à la restructuration de son Office du Tourisme et des Congrès, Grasse peut aujourd’hui muscler son tourisme. Jérôme Viaud, le maire de la ville, a annoncé aujourd’hui sur son fil LinkedIn, l’arrivée de Denis Zanon (63 ans) en tant que Président de l’office du tourisme et des congrès du Pays de Grasse. (Photo DR : Denis Zanon et Jérôme Viaud).

“Durant quatorze ans, Denis Zanon a travaillé pour faire de Nice et ses environs, une destination française majeure. Après Paris et la capitale azuréenne, il a choisi Grasse et son Pays pour poser ses valises", a souligné le maire de Grasse et président de la Communauté d’agglomération. "Son expérience et sa passion pour le tourisme ne sont plus à démontrer. Avec lui, je suis persuadé que Grasse rayonnera encore plus fort, tant sur la scène nationale qu'internationale”.

Spécialiste du tourisme d'affaires, Denis Zanon a fait la majeure partie de sa carrière dans les Alpes. Il a commencé comme responsable du service séminaires à Chamonix. Il a ensuite créé Annecy Congrès, avant de prendre la direction de SFI (Ski France International), puis la direction générale de Courchevel Tourisme, poste qu'il occupait avant son recrutement pour Nice où il passera 14 ans à la direction du tourisme. A Grasse, capitale mondiale du parfum, il sera confronté à la faiblesse de la capacité hôtelière qui contraste avec la notoriété et le potentiel de la ville et du pays grassois.