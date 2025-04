Grasse : deuxième édition pour le Salon du Livre d’Histoire

Une deuxième édition pour le Salon du Livre d’Histoire de Grasse. Elle se tiendra du 25 au 27 avril au Palais des congrès. Sous la direction artistique Cécile Berly, écrivaine et historienne, spécialiste du XVIII siècle et de l'histoire des femmes de ce siècle, le salon 2025 rassemblera une trentaine d’historiens de renom, écrivains passionnés, et conférenciers qui viendront dialoguer avec les visiteurs, dans un esprit de transmission et d’échange. À travers la diversité des sujets explorés, il s’adresse à tous et offre une opportunité d’unir des générations et des sensibilités différentes autour d’un héritage commun qui façonne notre identité.

Parmi les temps forts, de grands entretiens dont un avec David Lisnard, le maire de Cannes, autour du livre “Les leçons de Pompidou” qu’il a écrit avec Christophe Tardieu.