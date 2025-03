Reconnue comme l’un des principaux acteurs de la réduction de l’empreinte carbone des peintures, la startup grassoise Ecoat a rejoint la Communauté du Coq Vert qui rassemble des dirigeants et dirigeantes convaincus de la nécessité d’agir et déjà engagés dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette communauté a vocation à favoriser le partage d’expertise entre entrepreneurs engagés.