Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

17 février 2026, par Jean-Pierre Largillet

Grasse : Edenae entre dans Cosmetic Valley

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

JEI de Grasse Biotech, Edenae Phytoconsulting fait partie des 28 nouveaux adhérents (le seul de la Région Sud) retenus par Cosmetic Valley, le premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique.

Jeune Entreprise innovante (JEI) installée à Grasse Biotech, Edenae Phytoconsulting vient de rejoindre Cosmetic Valley. Elle fait partie des 28 nouveaux adhérents venant des différentes régions de France (elle est la seule pour la Région Sud), dont l’arrivée dans le premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique a été validée. Edenae propose des prestations de conseil pour accompagner la conception d’ingrédients botaniques. Dotée de laboratoires de phytochimie et de biologie cellulaire et moléculaire, elle associe expérimentation et approches in silico pour prédire et objectiver le potentiel biologique des extraits. Cofondée par Francis Hadji-Minaglou et Jean-Marie Botto sa force tient dans une approche bio-informatique qui lui permet de prédire les effets biologiques sur la peau d'un extrait (anti-âge, anti-oxydant…), ce qui diminue notablement la batterie de tests in-vitro nécessaires.

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil