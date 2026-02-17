Grasse : Edenae entre dans Cosmetic Valley

Jeune Entreprise innovante (JEI) installée à Grasse Biotech, Edenae Phytoconsulting vient de rejoindre Cosmetic Valley. Elle fait partie des 28 nouveaux adhérents venant des différentes régions de France (elle est la seule pour la Région Sud), dont l’arrivée dans le premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique a été validée. Edenae propose des prestations de conseil pour accompagner la conception d’ingrédients botaniques. Dotée de laboratoires de phytochimie et de biologie cellulaire et moléculaire, elle associe expérimentation et approches in silico pour prédire et objectiver le potentiel biologique des extraits. Cofondée par Francis Hadji-Minaglou et Jean-Marie Botto sa force tient dans une approche bio-informatique qui lui permet de prédire les effets biologiques sur la peau d'un extrait (anti-âge, anti-oxydant…), ce qui diminue notablement la batterie de tests in-vitro nécessaires.