Grasse Entreprises : contexte économique et perspectives en after work

Guichet unique au service des entreprises des parcs d’activités du Pays de Grasse, Grasse Entreprises organise jeudi 19 septembre à 18h30 à l’Espace Jacques Louis Lions à Grasse une table ronde en format After work sur le thème de “contexte économique et perspectives” . En présence des acteurs clés du paysage économique azuréen, sont inscrits au programme des décryptages, analyses et perspectives pour mieux comprendre les enjeux actuels.