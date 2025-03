Grasse Entreprises : contexte économique et perspectives en after work

Guichet unique au service des entreprises des parcs d’activités du Pays de Grasse, Grasse Entreprises organise jeudi 19 septembre à 18h30 à l’Espace Jacques Louis Lions à Grasse une table ronde en format After work sur le thème de “contexte économique et perspectives”. En présence des acteurs clés du paysage économique azuréen, sont inscrits au programme des décryptages, analyses et perspectives pour mieux comprendre les enjeux actuels.