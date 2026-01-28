Grasse : entreprises et étudiants réunis autour de l’entrepreneuriat à impact

La première rencontre "Entreprises et Étudiants" s'est tenue hier mardi à Grasse Campus. Elle marque le lancement officiel du nouveau programme "Jeunes, Entrepreneurs et Établissements scolaires" du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse De 15 à 17 heures, plus de 120 étudiants issus de cinq établissements (Université Côte d’Azur, IDRAC, Institut Fénelon, lycée de Croisset (BTS) et ECAM EPMI) ont échangé avec des entreprises locales autour des réalités de l’entrepreneuriat engagé et des parcours professionnels sur le territoire. (Photo WTM : plus de 120 étudiants pour ce premier dialogue avec les entreprises du territoire).

Pensée comme une passerelle entre le monde académique et le tissu économique, cette rencontre visait à mieux faire connaître aux jeunes la diversité des entreprises locales, tout en permettant aux dirigeants de mieux comprendre les formations existantes et les attentes de la nouvelle génération. Trois entreprises du club (Areco, Norsys et Akylia) ont ainsi animé une conférence rythmée par des quizz et des échanges interactifs, abordant des thématiques clés telles que le numérique responsable, la responsabilité sociétale des entreprises illustrée par l’analyse du cycle de vie et le bien-être au travail. Une approche concrète et incarnée de l’entreprise, loin des discours théoriques.

Pour Jeanne Lions, vice-présidente du club, plusieurs objectifs sont visés. "Il s'agit de créer un lien durable entre les étudiants et les entreprises du territoire, leur donner des repères, des visages, et de la visibilité sur les opportunités locales. Mixer les niveaux — du BTS au master — participe aussi à une forme d’émulation entre étudiants et reflète la montée en gamme de l’offre de formation à Grasse. Côté opérationnel ce type d'échange facilité l’accès aux stages, à l’alternance et, à terme, à l’emploi."

Cette première rencontre s’inscrit dans une réflexion de long terme portée par le Club, issue de sa feuille de route collective "Pays de Grasse, Pays de la post-croissance 2024-2034". D’autres opérations sont déjà envisagées, tout comme la création d’un parcours immersif en entreprise sur une ou deux semaines, co-construit avec les étudiants eux-mêmes. Une manière, pour le Club, de susciter l’enthousiasme, de nourrir les vocations entrepreneuriales et de renforcer durablement l’attractivité et le développement économique du territoire.