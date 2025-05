Grasse : ExpoRose 2025 sous le signe des "vibrations artistiques"

Manifestation emblématique de la capitale mondiale des parfums, ExpoRose 2025 célèbrera du 8 au 11 mai les arts sous toutes leurs formes. Pour cette 53ème édition, Grasse se transforme pendant les 4 jours de ce long week-end du 8 mai, en une scène vibrante où les arts floraux et vivants fusionnent dans une explosion de couleurs et d’émotions. Une scène montée autour d'une reine : la rose. La fête sera lancée dès mercredi soir, 18h30 avec l'inauguration sur le cours Honoré Cresp, avec un invité de marque : le chanteur Amir, parrain de l'événement.

Quelques temps forts aussi à retenir avec le bal du chorégraphe cannois Hervé Koubi, le samedi 10 mai à 17 heures, sur le parvis de la belle médiathèque au coeur de la vieille ville et, au même endroit, même heure, le lendemain dimanche 11 mai, le spectacle de clôture avec la soprano Emilie Cavallo, entourée du conservatoire de Grasse et de 80 participants.

Pour le reste, la fête promet d'être belle et diversifiée avec le marché aux fleurs à ciel ouvert sur le cours Honoré Cresp, l'exposition de fabuleux bouquets à la Villa Fragonard, rouverte pour l'occasion, des animations dans la vieille ville avec notamment celles que proposent les artistes locaux place de la Poissonnerie autour de l'exposition "Hors cadre". Les commerçants seront aussi de la partie avec animations et promotions particulières. Des spectacles vivants sillonneront les anciennes ruelles dans une ambiance festive. Les arts sous toutes leurs formes s’invitent d’ailleurs à la fête avec ici des performances vocales exceptionnelles, là des expositions urbaines et ailleurs des rencontres privilégiées avec les artistes. Un crochet par Grasse à ne pas manquer.