Grasse : ExpoRose fait sa déclaration d'amour

Dites le avec des fleurs et encore mieux avec des roses. C'est la proposition d'ExpoRose, la traditionnelle fête de la rose à Grasse qui, pendant quatre jours du 18 au 21 mai s'est placée sous le thème "ExpoRose fait sa déclaration d'amour". Au programme, une exposition de roses à la Villa Fragonard et de multiples animations dans l'ensemble de la cité avec des spectacles déambulatoires, de la danse, des parcours olfactifs, des surprises musicales dans la cité médiévale et dans plusieurs quartiers périphériques. Soirée d'inauguration mercredi 17 mai à 18h30 place aux Aires en présence de Jarry, l'humoriste parrain de cette 51ème édition et de Staty Djelass, chanteur invité d'honneur.