Grasse : ExpoRose pour danser la vie et danser la rose

Dansons la vie, dansons la rose ! C’est ce que propose Grasse. Pour sa 52ème ExpoRose, du 9 au 12 mai, la capitale mondiale du parfum se transforme en une piste de danse à ciel ouvert. Elle veut que s'entremêlent élégance, volupté, sensualité, langage des fleurs, langage du corps dans une explosion de couleurs et d’émotions. Durant 4 jours, les artistes vont déambuler à travers les rues et les places. Danse, théâtre et musique vont s'enchaîner dans une farandole artistique que tout un chacun pourra découvrir au gré d’une flânerie.

Grand lieu central d’ExpoRose, le Cours Honoré Cresp accueillera le marché aux roses tandis que ses chalets proposeront des moments à la fois gourmands et parfumés. Mais toute la ville est concernée. De la Villa Fragonard à la Médiathèque Charles Nègre en passant par le Jardin des Plantes et la place aux Aires, se tiendront des expositions, ateliers, démonstrations, projections, concerts et autres performances attendent les visiteurs d’ici et d’ailleurs. Grasse met ainsi à l’honneur créateurs et producteurs de roses. La ville devient jardin et la reine des fleurs s’expose à l’envie : 8.500 roses en bouquets, 13.000 rosiers mis en vente et 25.000 roses coupées viennent rehausser fontaines et placettes.

Cette 52ème édition sera lancée mercredi 8 mai à 18h30 sur le Cours Honoré Cresp avec le discours inaugural du maire Jérôme Viaud en présence la marraine d'ExpoRose 2024, Françoise Legrée, danseuse étoile de l'Opéra national de Paris. Ce coup d'envoi sera suivi du concert inaugural sur le thème de la Pop & Danse des années 2000 à aujourd'hui. Pour le reste, du jeudi 9 au dimanche 12 mai, c'est une palette ouverte d'activités qui est proposée : visites guidées, performances théâtrales, concerts dansants, projections, ateliers création... En complément de la fête dans le centre ancien, l'occasion était donnée aussi d'aller à la rencontre des champs de fleurs dans leur environnement. Un succès. La visite du Domaine de la Rose de Lancôme, qui était au programme, a affiché complet très rapidement.