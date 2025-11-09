Grasse: de la fleur aux parfums et arômes avec Innov’Alliance

La 6ᵉ édition de la Journée Technique “De la fleur aux parfums et aux arômes”, qui aura lieu au Palais des Congrès de Grasse le 27 novembre, sera consacrée à la transition environnementale et à la durabilité. Organisée par Innov’Alliance avec le soutien de la Région Sud de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, elle réunira plus de 150 professionnels – experts, industriels et chercheurs – autour d’un objectif commun : accompagner la transition environnementale et responsable de la filière.

Dans un contexte normé par les réglementations environnementales et des exigences accrues en matière de traçabilité et d’impact, la filière s’engage dans la structuration de ses méthodes et la fiabilité des données. Pensée comme un outil de travail, la journée propose des conférences et échanges techniques sur les grands enjeux de la naturalité : préservation des ressources végétales, mesure d’impact des matières premières, procédés de production durable, création responsable et attentes des consommateurs. La rencontre débutera le 26 novembre à InnovaGrasse par une soirée de networking placée sous le signe de l’innovation, où start-ups et PME engagées présenteront leurs solutions durables.