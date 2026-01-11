Grasse : Gifi va laisser la place à un supermarché Grand Frais

C’est bientôt fini pour le Gifi de Grasse. Suite à des difficultés financières, cette enseigne nationale dédiée à la déco, au mobilier, jardin et idées cadeaux à petits prix, avait déjà fermé une dizaine de magasins en avril dernier. En plus de ces fermetures, elle a engagé en décembre la cession d’une trentaine de points de vente, dont son enseigne grassoise située au 209 route de Cannes dans le sud de Grasse. Ce magasin, selon les informations diffusées par la presse spécialisée, devrait être repris dans le courant janvier par Grand Frais, qui le redessinerait pour l’adapter à sa formule de supermarché alimentaire spécialisé dans les produits frais et épicerie.

Dans le cadre de l’accord national entre les deux enseignes, la transformation se ferait à partir de juin 2026 avec des travaux d’aménagement intérieurs et de façade pour une ouverture dans son nouveau format avant la fin de l’année.