Grasse : Givaudan va investir 60 M€ dans son Campus 52

C’est un signal fort pour la capitale mondiale du parfum. Le groupe suisse Givaudan, leader mondial des activités Fragrance & Beauty, annonce un investissement de 55 millions de francs suisses (environ 60 millions d’euros) pour construire à Grasse “Campus 52“, son nouveau centre d’excellence dédié aux ingrédients naturels. Implanté au 52 route de Plascassier (d’où le chiffre 52), sur l’ancienne friche industrielle Biolandes dont le rachat s'est conclu voilà quelques mois, le projet marque à la fois un retour en force stratégique du géant mondial dans le berceau historique de la parfumerie et une nouvelle étape dans la reconquête industrielle du territoire grassois. (Photo DR : dessin illustrant le nouveau Campus 52 qui sera construit sur la friche de Biolandes).

Ce site accueillera l’organisation “House of Naturals”, structurée autour de quatre piliers : agronomie, innovation, opérations et parfumeurs. L’ambition est d’explorer, développer et produire des ingrédients naturels différenciants grâce à des technologies d’extraction de pointe et à une excellence opérationnelle soutenue par un programme d’approvisionnement responsable. Campus 52 regroupera un laboratoire d’innovation et des capacités de production, dans une logique intégrée reliant les producteurs, les transformateurs et les créateurs de parfums, “du champ au parfum”.

Pour Gilles Andrier, CEO de Givaudan, “Campus 52 représente un retour à nos racines, dans une ville où traditions et savoir-faire parfumeurs prospèrent depuis des siècles. L’investissement s’inscrit pleinement dans la stratégie 2030 du groupe, qui vise une croissance durable fondée sur des solutions à forte valeur ajoutée." Xavier Renard, Président Fine Fragrance Global, insiste sur le rôle central des parfumeurs : le nouveau campus enrichira leur palette avec des ingrédients naturels exclusifs, préparant “le futur de la création de parfum”.

Au-delà du projet industriel, c’est aussi la renaissance d’un site longtemps à l’abandon. Après près de vingt ans de friche, la double acquisition finalisée entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et Givaudan a définitivement sécurisé l’avenir des 2,1 hectares de l’ex-Biolandes. Le permis de construire purgé de tout recours ouvre désormais la voie à un chantier dont l’ouverture est prévue en 2028. À terme, une centaine de collaborateurs pourraient y travailler, représentant tous les métiers de la parfumerie, de l’agronome au parfumeur.

Ce renforcement de Givaudan à Grasse s’inscrit dans un mouvement plus large de retour à la naturalité. Après les acquisitions d’Expressions Parfumées et d’Albert Vieille, le groupe confirme son attachement à un territoire redevenu stratégique face à la demande mondiale croissante pour des ingrédients durables et traçables. D’autres grands noms du secteur (LVMH, Symrise, Payan Bertrand, IFF...) réinvestissent également le Pays de Grasse, soutenus par la dynamique régionale autour de l’OIR Naturalité et par la revitalisation des cultures locales, de la lavande au bigaradier. Regain.