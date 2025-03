Grasse : grandes manoeuvres dans le capital de Robertet

C’est un mouvement financier d'ampleur, annoncé hier, qui a été très suivi dans l’industrie de la parfumerie mondiale et en particulier dans celle de Grasse : ce mouvement a touché Robertet, leader du naturel, l’un des fleurons de la cité du parfum (2.350 salariés). Il s’agit de la sortie quasi totale de DSM-Firmenich du capital du groupe grassois. Le géant de la nutrition, de la santé et de la beauté (30.000 collaborateurs), qui avait fait une entrée fracassante en 2019 dans Robertet, a réduit en effet sa participation de 21,8 % à seulement 1 %. (Photo DR : Philippe Maubert - à droite-, président du groupe Robertet et Jérôme Bruhat, directeur général).

Ce méga mouvement de fonds, de l’ordre du milliard d’euros, a aussi entraîné un bouleversement majeur dans l’actionnariat de Robertet, recomposition qui a été interprété de façon positive par les analystes. Ils ont retenu qu’il venait renforcer l’indépendance du groupe grassois, leader des arômes naturels. Une indépendance qui était restée jusqu’à présent sous la menace d’une OPA de son concurrent et grand actionnaire DSM-Firmenich.

La réorganisation de l'actionnariat de Robertet

La sortie quasi-totale de DSM-Firmenich a permis en effet une réorganisation de l’actionnariat de Robertet. Elle a ouvert la porte au Fonds Stratégique de Participations (FSP) et de Peugeot Invest, qui acquièrent chacun 7,1 % du capital pour un investissement individuel de 125 M€. La famille Maubert, actionnaire de contrôle (30% des parts mais 51% des droits de vote), renforce également sa position avec l’achat de certificats d’investissement pour 7,5 millions d’euros.

Un renforcement de la gouvernance et du flottant

Cette évolution vise à améliorer la gouvernance, à garantir l'indépendance de Robertet et à élargir son flottant en Bourse, désormais augmenté de près de 6 %. FSP et Peugeot Invest rejoindront le conseil d'administration en tant que membres indépendants, avec le soutien de la famille Maubert. Cette recomposition actionnariale marque une étape stratégique pour stabiliser et renforcer le positionnement de Robertet.

Robertet, un acteur clé du segment naturel

Fondé en 1850 à Grasse, Robertet maîtrise l’intégralité de la chaîne de valeur, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la création de produits finis pour les secteurs de la beauté, de la santé et de l’agroalimentaire. Avec plus de 720 M€ de chiffre d’affaires en 2023, dont 80 % à l’international, l’entreprise s’est imposée comme un acteur clé du segment naturel, grâce à une traçabilité et une qualité exemplaires, tout en restant fidèle à son engagement pour l’innovation et le développement durable.

Fin de la spéculation autour de DSM-Firmenich

L’entrée de DSM-Firmenich dans le capital de Robertet en 2019 avait alimenté des spéculations sur une potentielle OPA, renforcées par la prise de participation de Givaudan (4,7 %) en 2020. Aujourd’hui, le groupe DSM-Firmenich a abandonné ses ambitions de contrôle sur Robertet, préférant se recentrer après la fusion avec le néerlandais DSM. Cette décision réduit temporairement l’intérêt spéculatif autour du titre en Bourse (Robertet a perdu 4,68% hier).

En perspective un renforcement de son leadership mondial

L'arrivée de FSP et Peugeot Invest apporte une stabilité actionnariale et ouvre de nouvelles perspectives pour Robertet. L’entreprise prévoit de renforcer son leadership mondial dans les matières premières naturelles et d’investir dans des projets ambitieux. Givaudan pourrait également profiter de l’élargissement du flottant pour accroître sa participation. Quant aux analystes ils restent confiants dans les fondamentaux solides de Robertet, en maintenant des recommandations positives sur le titre.