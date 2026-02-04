Grasse : le groupe Advance (RH) renforce sa présence en Corse

Basé à Grasse, le Groupe Advance poursuit sa stratégie de croissance territoriale avec l’acquisition d’AMF Corse, cabinet de conseil RH implanté à Ajaccio. Créée en 2015, AMF Corse accompagne les TPE-PME et organisations locales sur l’ensemble des enjeux ressources humaines, de l’organisation du travail à la formation, en passant par le dialogue social, la santé au travail ou encore la RSE. Cette opération marque une étape stratégique pour Advance, qui renforce ainsi son ancrage insulaire tout en élargissant son offre de conseil RH en Corse.

En intégrant AMF Corse à Advance Solutions, le pôle conseil et formation du groupe, Advance propose désormais sur le territoire une offre RH complète et intégrée, combinant intérim, recrutement, conseil, formation certifiée et outils innovants. Les entreprises corses bénéficient ainsi d’un accompagnement de proximité adossé à un réseau régional en forte croissance. Fondé en 2017, le Groupe Advance compte aujourd’hui 25 agences, plus de 100 collaborateurs permanents et a réalisé 45 M€ de chiffre d’affaires en 2025, avec l’ambition de dépasser la trentaine d’agences d’ici fin 2026 grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions ciblées.