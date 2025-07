Grasse : le Groupe Advance (RH) pose un pied à Monaco

Le Groupe Advance, spécialiste du recrutement, de l’intérim, de la formation et du conseil RH, s’implante à Monaco à travers un partenariat stratégique noué avec FBIntérim. Basé à Grasse, Advance regoupe 80 collaborateurs dans 20 agences majoritairement réparties dans le quart Sud-Est de la France. Il s’appuie également sur Advance Solutions, son pôle dédié au recrutement de cadres, à la formation et au conseil en Ressources Humaines, permettant un accompagnement global. Avec ce partenariat, FBIntérim adopte une nouvelle identité visuelle et devient “FBIntérim by Groupe Advance”.