Grasse : le Groupe Advance (RH) se renforce en Occitanie

Une nouvelle opération de croissance externe pour le Groupe Advance à Grasse : il vient d'annoncer l’acquisition de Temporair, acteur reconnu du recrutement et de l’intérim à Albi. Officialisée le 9 janvier 2026, cette opération marque une nouvelle étape dans le développement régional d’Advance en Occitanie et s’inscrit dans la continuité de sa stratégie de croissance externe, après une première acquisition réalisée en août 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe confirme ainsi sa volonté d’élargir son maillage territorial tout en préservant l’ADN local des structures qu’il intègre. (Photo DR).

Fondée en 2016, Temporair s’est imposée en une dizaine d’années comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les candidats du Tarn, notamment dans les métiers techniques. Reconnue pour son expertise du tissu économique albigeois, son approche personnalisée et son engagement humain, l’agence a bâti un réseau solide de talents qualifiés. Son fondateur souligne que cette transmission garantit la pérennité des valeurs fondatrices de Temporair — proximité, rigueur et relations durables — tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour les équipes et les clients.

Créé à Grasse en 2017, le Groupe Advance s’appuie aujourd’hui sur quatre marques complémentaires couvrant l’intérim, le recrutement, le conseil RH, la formation, la santé et des solutions mobiles d’emploi. Avec 25 agences réparties en PACA, Occitanie, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire, plus de 100 collaborateurs permanents et un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2025, le groupe affiche une croissance soutenue. L’intégration de Temporair permettra de renforcer son ancrage en Occitanie et de déployer progressivement l’ensemble de ses expertises RH sur ce territoire.

Pour les deux co-fondateurs du groupe, Jérôme Spaterna et Jérôme Stivin, cette acquisition est portée par une ambition : "renforcer notre présence régionale tout en respectant l’ADN local et les valeurs humaines". Après le rachat de PHIL-RH en Isère en 2024, cette nouvelle opération confirme la stratégie du groupe qui vise à regrouper plus d’une trentaine d’agences d’ici fin 2026,en combinant croissance organique et acquisitions ciblées.