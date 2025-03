Grasse : le Groupe Tournaire fait entrer ses salariés dans son capital

Un nouveau tournant à Grasse, dans l’histoire du Groupe Tournaire. Leader de l’emballage industriel en aluminium pour les matières sensibles et société emblématique de l’industrie grassoise du parfum, il a proposé à ses salariés de devenir actionnaires. Né en 1833 avec les premiers distillateurs de plantes à parfum de Grasse, il compte aujourd’hui plus de 250 personnes travaillant en France (300 avec l’international) et a réalisé plus de 90 M€ de chiffres d’affaires en 2022. (Photo DR : salariés du groupe Tournaire).

Un premier changement de taille était déjà intervenu en septembre 2022, pour cette entreprise familiale. Un partenariat stratégique et financier avait été noué avec Motion Equity Partners, une société de capital investissement française à la culture entrepreneuriale forte. Puis en janvier 2023, à la suite du départ de Luc Tournaire, un nouveau président avait été nommé en la personne de Vincent Monziols. C’est lui qui a pris l’initiative de cette redistribution du capital en accord avec les partenaires sociaux et Motion EP. Un objectif à la clé : fédérer autour d’un projet commun d’entreprise et partager la création de valeur future avec l’ensemble des salariés.

La proposition n’a pas manqué de séduire : 76% des salariés ont fait le choix d’une entrée au capital. Le dispositif proposé prend la forme d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) et offre des conditions de souscription privilégiées à l’ensemble des collaborateurs, dont notamment un abondement important apporté par le Groupe. En associant ses collaborateurs à la dynamique et au futur de l’entreprise, Tournaire compte renforcer son ancrage local et confirmer ses intentions de poursuivre ses investissements sur son site de Grasse. Un site à partir duquel il rayonne dans le monde depuis près de deux siècles.