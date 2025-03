Grasse : le Groupe Tournaire rachète le Canadien InovaWeld

Une première opération de croissance externe pour le Groupe Tournaire à Grasse. Le leader dans la fabrication d’emballages industriels haute-performance en aluminium monobloc, annonce l’acquisition d’InovaWeld, société canadienne spécialisée dans la fabrication d’emballages en acier inoxydable soudés au laser. Cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie d’élargissement de son offre d’emballages hautes performances et dans sa volonté de croissance internationale. Il s'agit aussi d’une étape importante pour le groupe grassois né en…1833. (Photo DR : une vue des ateliers de Tournaire).

Une nouvelle étape. Car un premier changement de taille était déjà intervenu en septembre 2022 avec la perte de son indépendance. Cette entreprise familiale de longue date avait noué un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners, une société de capital investissement française à la culture entrepreneuriale forte. Puis en janvier 2023, à la suite du départ de Luc Tournaire, un nouveau président avait été nommé en la personne de Vincent Monziols. Ce dernier avait alors pris l’initiative en juin 2024 d’une distribution de capital à ses salariés (250 personnes) en accord avec les partenaires sociaux et Motion EP pour les associer à l’avenir de l'entreprise.

C’est cet avenir qui aujourd’hui se met en place. InovaWeld (une trentaine de salariés) est reconnue pour son expertise unique dans les emballages en acier inoxydable soudés au laser, ayant été un pionnier en la matière. L’entreprise canadienne offre ainsi au Groupe Tournaire une nouvelle gamme de produits dédiés à la préservation de produits sensibles ou dangereux dans l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, de la parfumerie ou la chimie de spécialités. C’est cet élargissement qui était visé. Les spécifications techniques de l’acier inoxydable en font un matériau complémentaire à l’aluminium (plus rigide, résistant à la corrosion, forte résistance à la chaleur et faible conductivité électrique, etc.).

Cette acquisition au Québec renforce également la présence du Groupe Tournaire en Amérique du Nord, où InovaWeld distribue la majorité de ses produits. Elle s’inscrit aussi dans sa feuille de route RSE. Suite à la cession de ses activités plastiques en 2023, le groupe s’était recentré sur l’emballage en aluminium, 100% recyclable. Au-delà du recyclable, l’intégration de l’acier inoxydable dans la gamme permettra de proposer des produits entièrement réutilisables.