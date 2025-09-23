Grasse : le groupe japonais GSI inaugure son nouveau centre d’innovation

Filiale de GSI Creos Corporation (Japon), GSI Europe a inauguré mercredi 17 septembre son nouveau laboratoire à Grasse, un “innovation center” qu'elle avait ouvert le 15 avril dernier. L"inauguration s'est faite en présence des autorités locales dont le maire de Grasse, Jérôme Viaud. Cette nouvelle structure s’inscrit dans la stratégie de développement européen du groupe, déjà implanté en Allemagne depuis 1970, et renforce son positionnement sur l’import-export de produits chimiques, d’ingrédients cosmétiques et de matières premières pour peintures, encres et adhésifs. (Photo : de gauche à droite, Takeshi Ouchi, président de GSI Europe, M. Yoshinaga, CEO du groupe, Jean-Baptiste M., directeur du site et Jérôme Viaud, maire de Grasse).

Situé au 119 route de la Paoute, le site comprend un “Innovation Center” de 100 m² de laboratoires et 100 m² de bureaux. Dédié à la recherche en chimie de spécialité, il se concentre sur la formulation de peintures à base d’eau, de vernis, d’encres et de produits cosmétiques. Doté d’équipements de pointe, il permet d’assurer toutes les étapes, de la conception aux tests, pour proposer des solutions techniques sur mesure à l’échelle internationale. L’équipe recrute des chercheurs et ingénieurs chimistes spécialisés en formulation avancée, matériaux polymères et développement de nouveaux ingrédients.

En choisissant Grasse, GSI Europe s’intègre au cœur d’un écosystème reconnu pour ses savoir-faire en parfumerie, arômes et chimie fine. L’inauguration a été saluée par la municipalité comme une initiative créatrice de valeur, porteuse d’emplois scientifiques qualifiés et d’innovations écoresponsables. Avec ce centre d’innovation, le bassin grassois consolide un peu plus son rôle de pôle européen majeur pour la chimie et la R&D industrielle.