15 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Grasse : Handicap et performance, Mission (im)possible ?

2 minutes

Une conférence au Palais des Congrès de Grasse le 21 novembre pour explorer un sujet aussi sensible qu’essentiel : le lien entre handicap et performance.

Tanguy de La Forest et Gaëlle Edon.

Tanguy de La Forest et Gaëlle Edon.

Handicap et performance : mission impossible ou possible ? C’est à cette question que comptent apporter des réponses Advance Emploi et Advance Solutions lors d’une conférence le 21 novembre à 18 heures au Palais des Congrès de Grasse. Cette soirée, animée par Tanguy de La Forest, chef d’entreprise et médaillé paralympique d’or et d’argent, et Gaëlle Edon, Vice-championne du monde, sous contrat avec la gendarmerie nationale — tous deux athlètes paralympiques — invite à porter un regard nouveau sur la performance, à bousculer les idées reçues et à se laisser inspirer par des parcours hors du commun.

La conférence sera rythmée par :

  • Un quizz interactif
  • Une présentation portée par les deux intervenants
  • Un temps de questions/réponses pour approfondir les échanges
  • un cocktail convivial pour prolonger les discussions

Entrée gratuite sur inscription 

 

