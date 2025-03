Grasse inaugure une nouvelle formule des “10 jours pour l’emploi”

L’année 2025 marque le lancement des Rendez-vous pour l’emploi en Pays de Grasse, avec une nouvelle formule des 10 jours pour l’emploi. Cette édition, portée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et organisée par le PLIE, en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Grasse et France Travail, réunit ainsi sous un nouveau format un ensemble de rendez-vous destinés aux demandeurs d’emploi et aux acteurs économiques du territoire.

Les dix rendez-vous se répartissent désormais sur l'ensemble de l'année avec 5 opérations pour chacun des deux semestres. Le premier semestre sera rythmé par des événements distincts (Forum pour l'emploi, place de l'ESS, emplois saisonniers, formation et alternance, rencontres pour l'emploi). Le programme du second semestre sera dévoilé au cours de l’année, afin de s’adapter au plus près de l’actualité et des besoins locaux. Cette programmation s’adresse à tous les secteurs d’activité, du commerce à l’industrie en passant par les services. Elle cherche à faciliter la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les acteurs économiques, favorisant ainsi l’emploi, le recrutement et la formation.

Plus qu’un simple calendrier, ces Rendez-vous pour l’emploi se présentent aussi comme une occasion unique de réunir l’ensemble des intervenants du marché du travail dans le Pays de Grasse, de renforcer leurs liens et de créer un climat propice aux embauches. Le lancement de l’opération se fera avec le Forum pour l'Emploi, jeudi 30 janvier de 9 à 12 heures à l’Espace Chiris à Grasse (Av. de Provence) avec plus de 50 entreprises de tous secteurs d’activité (hors services à la personne et interim) et des espaces conseils et ateliers pour accompagner les candidats à l’emploi.