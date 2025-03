Grasse inaugure son “Salon du Livre d’Histoire”

Clap première vendredi soir pour le "Salon du Livre d'Histoire" que lance la ville de Grasse sur trois jours jusqu’au dimanche 14 avril au Palais des Congrès. Il va s’ouvrir à 19 heures par une conférence inaugurale sur le thème…du parfum à Grasse. Pour ouvrir les débats, Élisabeth de Feydeau viendra évoquer “Une histoire du parfum à Grasse au travers de la dynastie des Fargeon, parfumeur du roi et de sa cour”. (Photo DR : l'affiche du salon).

Bien d’autres sujets seront abordés samedi et dimanche lors des tables rondes, des conférences, des spectacles, des visites guidées, des ateliers et des animations diverses auxquels participeront une trentaine d’auteurs et autres intervenants de premier plan dont des auteurs locaux et des membres d’associations du territoire passionnées d’histoire. Ainsi, historiens, biographes, essayistes, romanciers, politiques, comédiens, illustrateurs et auteurs jeunesse, viendront présenter l’histoire dans toutes ses époques et sous différents aspects. Il sera question de la seconde guerre mondiale, des femmes du XVIIIème siècle, de l’époque de Marie Antoinette, de Napoléon, du livre à travers les siècles... Un grand brassage avec un focus sur la ville de Grasse et son riche passé historique (Fragonard et ses contemporains, Grasse au Moyen âge), focus assortie de visites guidées.

Pour la capitale mondiale du parfum, cet événement littéraire consacré à l'Histoire est profondément ancré dans son identité territoriale et correspond à une thématique forte dont elle est imprégnée depuis des siècles. Sur ce thème du livre d’histoire, Grasse n’est pas seule. Elle se positionne aux côtés de villes ayant des manifestations similaires en France, telles que Versailles, Blois ou encore Bourges. Et c'est dans cette perspective que Cécile Berly, écrivaine et historienne spécialiste reconnue du XVIIIe et de l'histoire des femmes, a accepté de prendre la direction artistique de ce nouvel événement qui donnera également l’occasion de nombreuses séances de dédicaces et de rencontres avec ceux qui écrivent l’histoire. Entrée libre.