Comment construire la France de demain en conciliant performance économique, solidarité et savoir-faire d’excellence alors que l’intelligence artificielle transforme en profondeur l’économie et la société ? C’est la question que posera l’Institut des Solutions Sud lors d’un débat organisé mardi 22 septembre à 18h30 à Grasse Campus (18 rue de l’Ancien-Palais-de-Justice). Autour de la table : Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Pierre Gattaz, président de Radiall et ancien président du Medef et de BusinessEurope, Armelle Janody, présidente de l’association Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, Jeanne Lions, dirigeante de Bleu Iris et de Tournaire Group, ainsi que le Dr Frédéric Colomb, chirurgien et référent du comité de pilotage innovation du Centre hospitalier de Grasse.

La rencontre entend croiser des regards issus de l’action publique, de l’industrie, des savoir-faire, de l’entrepreneuriat et de la santé pour dépasser le seul discours technologique sur l’IA et réfléchir à ses conséquences concrètes pour le territoire et la société. Les étudiants-entrepreneurs du programme Pépite France de l’Université Côte d’Azur participeront à la modération afin d’apporter la voix d’une nouvelle génération appelée à construire cette "France de demain". Économie, innovation, industrie, santé, entrepreneuriat, intelligence artificielle et transmission des savoir-faire seront ainsi au cœur des échanges, avec une ambition affichée : faire émerger des solutions concrètes plutôt que de simples constats.