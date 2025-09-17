Fermer le menu
Flash
Flash :
Grasse : une journée de l’immobilier sur la réhabilitation urbaine

17 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

#immobilier#grandsprojets#grasse

Grasse : une journée de l’immobilier sur la réhabilitation urbaine

Le CICA (Club Immobilier Côte d’Azur) a placé sa journée et nuit de l’immobilier 2025 sur le thème de “la réhabilitation en coeur urbain”. Le rendez-vous est donné demain, jeudi 18 septembre à Grasse, la cité des parfums qui est lancée justement une grande opération de rénovation de son centre historique et des friches industrielles de la parfumerie.

“La réhabilitation en cœur urbain” est le thème retenu pour la journée et la nuit de l’immobilier, l’événement annuel que le CICA (Club Immobilier Côte d’Azur) organise demain jeudi 18 septembre à Grasse, une ville dont le magnifique centre historique est justement en pleine rénovation. Pour l’association, qui réunit les partenaires et professionnels de l’immobilier, cette journée est l’occasion de découvrir Grasse à travers des visites et tables rondes et de créer des synergies entre les différentes familles de l’immobilier. (Photo DR : le projet de ZAC Martelly, parmi les grands dossiers de rénovation urbaine grassois).

La journée commence à 10 heures au Palais des Congrès grassois avec deux tables rondes animées par des experts de renom. Sur les sujets de "Restructuration urbaine lourde : vision, genèse et réalisation", "Grasse et Industrie - La friche industrielle Bioland - Vision outils et réalisation", il s’agira de mettre en lumière des projets ambitieux de renouvellement urbain, de réhabilitation et de reconversion de friches, portés par les acteurs publics et privés du territoire. 

A partir de 19 heures, la Nuit de l'Immobilier prendra le relais dans un lieu gardé secret jusqu’au début de cette semaine : l’Espace Chiris à Grasse. Cet événement sur le thème des fleurs réunira 500 professionnels de l'immobilier, qu'ils soient promoteurs, agents immobiliers, constructeurs, architectes, maîtres d'œuvre, artisans, notaires, avocats, et bien d'autres. 

À cette occasion, les Trophées de l'Immobilier seront décernés à une personnalité, une entreprise, une collectivité ou un projet liés au monde de l’immobilier, sur les thèmes suivants : aménagement du territoire, action ou acteur de l’immobilier, société ou produits innovants dans le secteur de l’immobilier. La soirée sera ponctuée par diverses animations avec des musiciens ambulants, des magiciens et hypnotiseurs, un buffet, bar à cocktails, un DJ et une piste de danse.

 

