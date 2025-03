Grasse : la startup KYF Production veut disrupter le marché de l’habitat

C’est une nouvelle entreprise qui a surgi dans le paysage grassois : KYF Production. Cette nouvelle enseigne dans le domaine de l’habitat et du bricolage a inauguré ce matin, mardi 11 juin, son siège social au parc d’activité Saint-Marc, en présence du maire de Grasse, Jérôme Viaud. Créée en 2020 à Grasse et spécialisée dans les produits high-tech et éco-responsables du marché français du retail, elle a lancé sa propre marque KYF il y a tout juste 3 ans. Le démarrage a été fulgurant avec une croissance annuelle de plus de 140%. Ses nouveaux espaces de travail vont lui permettre de s’ancrer en local pour rayonner en national et conforter son positionnement en tant que nouvelle marque française de l’habitat. (Photo WTM : à l'occasion de l'inauguration, Initiative Terres d'Azur a remis un chèque de 30.000 € à Franck Marinier, CEO, à droite sur la photo à côté de Nathalie Daoud).

Une opportunité ouverte par une grande enseigne

L’aventure menée par Franck Marinier, spécialiste du retail et dirigeant fondateur, et sa compagne, Nathalie Daoud, experte en communication, a commencé doucement, à domicile, avec le lancement de marques internationales sur le marché de la GSB (le bricolage). Il s’agissait pour l’exemple de DS Eau, la marque rebrandée du leader industriel belge des équipements de traitement de l’eau.

L’accélération est venue d’une opportunité ouverte par une grande enseigne. “Brico Dépôt avait un besoin spécifique. Nous avons sourcé le produit en un temps record. Il lui manquait un nom, une marque. KYF est ainsi née”, raconte Nathalie Daoud. Associé au produit, ce nom a fait mouche. “Une première référence est distribuée dans 120 magasins, puis une deuxième s’écoule en 5.000 pièces”. Pourquoi pas KYF comme nom de marque ? Sympa, tonique, facile à retenir. L’ouverture de la boutique en ligne KYF a suivi. Bonne pioche. Les cartons ont vite envahi le domicile.

“Trois ans plus tard, KYF comptabilise 70 références produits dans l’éclairage, la sécurité et les loisirs ; plus de 250.000 unités ont été vendues en France avec plus de 2 M€ de Chiffre d’Affaires en 2023 et un atterrissage escompté à 3 M€ fin 2024” a rappelé Franck Marinier devant une centaine de partenaires, clients, amis et chefs d’entreprises grassois qui assistaient à l’inauguration. Et de noter que la taille de structure de l’entreprise - 3 collaborateurs à Grasse et 2 agents internationaux – lui confère une célérité et une compétitivité singulière dans le secteur.

Les différentes étapes de la production séquencées par espaces

Les nouveaux locaux lui ont permis d’organiser la production avec la création d’un labo, d’un studio et d’un show-room adossés à l’activité e-commerce, au service client, aux opérations commerciales et aux actions de communication. Les différentes étapes de son processus de production, de la création à la commercialisation des innovations, sont ainsi séquencées par espaces. Espace stratégique, le KYF-LAB, permet de décortiquer, tester et qualifier les nouveautés sourcées pour partie dans la zone asiatique. Les évolutions techniques des produits sont opérées en direct avec les usines partenaires.

Au sein du KYF-STUDIO sont réalisés les montages photos et vidéos qui illustrent et scénarisent les produits pour agrémenter les fiches produits et animer les réseaux sociaux. Le Service Client et le Service Après-Vente, quant à eux, accompagnent et conseillent les clients particuliers dans leurs achats, l’installation et la configuration des produits. L’espace de picking est dédié au stock pour les commandes internet. La préparation des colis est réalisée tous les jours ouvrés, et ne cesse d’augmenter. Une chaîne de production et de commercialisation complète pour le B2B et B2C sur 300 m2 sans compter une zone de stockage.

Un nouvel acteur disruptif de son secteur

“Car notre raison d’être est de rendre accessible des produits technologiques de qualité pour la maison, les loisirs et le jardin qui facilitent et agrémentent le quotidien", explique le CEO Franck Marinier. Ainsi, pour toucher le plus grand nombre de Français et agrandir sa place dans les rayons de la grande distribution, KYF Production travaille en étroite collaboration avec ses acheteurs, développe sa boutique et renforce sa présence online auprès de ses 15 marketplaces partenaires. Nouvel acteur disruptif de son secteur, membre de la French Tech Côte d’Azur, KYF devrait continuer à faire parler de lui.